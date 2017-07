Está Dito

António Costa

Ontem na Madeira onde se deslocou na qualidade de secretário-geral do PS para participar na apresentação da coligação Confiança à Câmara Municipal do Funchal, o primeiro-ministro afirmou que há vontade política do Governo em resolver a situação dos lesados do Banif “que é um conjunto de pessoas honestas que fizeram confiança num sistema que as aldrabou” TSF Online, 21/07/2017