Está Dito

Luís Marques Mendes

No seu espaço de comentário semanal na SIC, o advogado criticou a linguagem utilizada pelo general Pina Monteiro nas declarações sobre o assalto a Tancos. O chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA) comparou o furto de material militar a “um soco no estômago”, mas garantiu que “os chefes militares levantaram logo a cabeça”. Observador, 17/07/2017