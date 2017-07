Está Dito

Nuno Magalhães

Em entrevista, o líder da bancada parlamentar do CDS/PP insiste no pedido de demissão dos ministros da Defesa e da Administração Interna mesmo antes de concluídas as investigações ao assalto de Tancos e ao incêndio de Pedrógão Grande e diz que “não quer acreditar que o Governo esteja a arranjar o melhor momento comunicacional” para remodelar. TSF online, 06/07/2017