“Que dê menos entrevistas a dizer que fez perguntas e que procure e dê mais respostas!”

Está Dito

Nuno Magalhães

Presidente da bancada do CDS acusando Constança Urbano de Sousa, ministra da Administração Interna de não assumir responsabilidades, dizendo ainda que "se continuamos assim, com o primeiro-ministro a perguntar à ministra, esta a perguntar ao secretário-geral do MAI, este à empresa SIRESP, mais um pouco e ainda vai ser o cabo da GNR ou o bombeiro de Pedrógão a ter de dar respostas ao governo..."