Está Dito

Marcelo Rebelo de Sousa

Em visita à casa onde nasceu Manuel de Arriaga, na ilha do Faial, o chefe de Estado não rejeitou a comparação com o antecessor, descrevendo o antigo Presidente da República como “um pacificador e um homem de diálogo num período complexo do nascimento da República Portuguesa”. TSF online, 05/06/2017