Está Dito

João Salgueiro

O antigo presidente da Associação Portuguesa de Bancos defende que o Governo não fez nada para conseguir o crescimento de 2,8% do PIB no primeiro trimestre deste ano, atribuindo o mesmo “basicamente ao turismo” que beneficiou das convulsões registadas no Médio Oriente e no Mediterrâneo. Jornal de Negócios online, 22/05/2017