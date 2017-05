Está Dito

Tiago Freire

Num editorial intitulado ‘O esplendor de Portugal’ faz o rescaldo do fim-de-semana, a presença do Papa Francisco no centenário das aparições de Fátima, o dia histórico para o Benfica, e a extraordinária e surpreendente vitória de Salvador Sobral no Festival da Eurovisão. Jornal de Negócios, 15/05/2017