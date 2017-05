Está Dito

Maria Luís Albuquerque

Em resposta a Marcelo Rebelo de Sousa, que disse que os resultados orçamentais do Governo são sustentáveis, a ex-ministra das Finanças disse confiar mais “na UTAO, no Conselho de Finanças Públicas, nas próprias agências de rating, na Comissão Europeia ou do Fundo Monetário Internacional”, porque “são entidades independentes do Governo e da maioria”. TSF online, 05/05/2017