Está Dito

Marcelo Rebelo de Sousa

O Presidente da República declarou ontem que a redução da taxa de desemprego em Portugal para 9,8%, de acordo com os dados do Eurostat, “faz esperar resultados melhores em matéria de crescimento da economia e de emprego” sobretudo por vir do Eurostat, “que é sempre muito rigoroso e muito duro nas estatísticas que apresenta”. Público, 03/05/2017