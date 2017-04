Está Dito

Assunção Cristas

Após uma audiência no Palácio de Belém a propósito do Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas do Governo, a presidente do CDS-PP e candidata dos centristas à presidência da Câmara de Lisboa, prometeu incluir o tema dos sem-abrigo no plano autárquico. Diário de Notícias online, 19/04/2017