Está Dito

Manuel Dias Loureiro

Em entrevista, na semana em que o Ministério Público (MP) arquivou o inquérito que o indiciava por crimes de burla, branqueamento e fraude fiscal, o antigo conselheiro de Estado e ex-dirigente do PSD diz-se “muitíssimo revoltado” com o teor do despacho de arquivamento, um texto em que o MP recupera toda a argumentação e mantém todas as suspeitas e revela ainda que cortou amizade com Cavaco Silva. Diário de Notícias, 07/04/2017