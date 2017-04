“O que temos verificado nos casos do sistema bancário e financeiro é que aquilo que começa apenas por ser o verbo no fim é uma grande verba”

Está Dito

Bagão Félix

Em entrevista, o antigo ministro da Segurança Social e do Trabalho diz que no ministério que tutela a Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) não há capacidade para fazer a supervisão dos produtos vendidos aos balcões da Caixa Económica Montepio Geral (CEMG). O economista já foi também ministro do Trabalho e da Segurança Social, ministro das Finanças e administrador do Banco de Portugal diz estar “preocupado enquanto português, cidadão e contribuinte”. Público, 06/04/2017