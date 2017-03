Está Dito

Teixeira dos Santos

Discordou do Fundo de Resolução por considerar que estava longe de ser a melhor solução para o BES. E, agora que o governo está a ultimar a venda do Novo Banco aos norte-americanos da Lone Star, Teixeira dos Santos não tem dúvidas de que todas as perdas que resultem desta operação serão pagas pelos portugueses. TSF online, 30/03/2017