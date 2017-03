Está Dito

Miguel Albuquerque

Em entrevista, o líder do Governo Regional madeirense queixa-se da actuação do Governo de António Costa numa série de dossiês, desde o novo hospital da Madeira às verbas para reconstruir o Funchal depois dos incêndios do último Verão, e diz que isso acontece porque a Madeira é o único centro de poder que não é de esquerda em Portugal. Jornal de Negócios, 20/03/2017