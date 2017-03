“Já várias vezes fizeram estes foguetórios para adiar, portanto, não me espanta nada que adiem outra vez”

Está Dito

José Sócrates

No final de um interrogatório de mais de seis horas no Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), e a poucos dias do final do prazo para a conclusão do inquérito da Operação Marquês, onde está Indiciado por corrupção, fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais, o antigo primeiro-ministro disse que não foram apresentados quaisquer elementos de prova pelo Ministério Público. TSF online, 14/03/2017