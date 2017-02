Está Dito

Marcelo Rebelo de Sousa

Questionado sobre as críticas que têm surgido à sua atuação presidencial e recusando comentar a polémica em torno do ministro das Finanças e da Caixa Geral de Depósitos, o Presidente da República adiantou que o seu apoio ao Governo “faz parte da lógica do papel constitucional”. Público, 14/02/2017