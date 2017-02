Está Dito

Álvaro Santos Pereira

No programa Grande Entrevista, o antigo ministro da Economia recordou a sua passagem pelo então executivo que terminou após a crise política do verão de 2013 na sequencia do episodio da “demissão irrevogável” de Paulo Portas. Sem mencionar o nome do ex-líder do CDS, o economista condenou quem cria uma “crise política para ter benefícios próprios”, quando “um país está “vulnerável” e “sob resgate”. RTP online, 09/02/2017