Está Dito

Carlos Pinho

Em entrevista ao programa Entrelinhas, o presidente do Arouca fala, pela primeira vez, sobre a alegada cuspidela do presidente do SCP, Bruno de Carvalho, e sobre os incidentes no túnel de acesso ao relvado no Estádio de Alvalade, depois do jogo entre o Sporting e o Arouca no dia 6 de Novembro. TSF online, 08/02/2017