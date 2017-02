Está Dito

Aníbal Cavaco Silva

Nos 25 anos da assinatura do tratado de Maastricht, o ex-chefe de Estado lançou um comunicado à imprensa em que relembra o dia em que assinou Maastricht, onde manifestou as suas preocupações sobre “a ignorância” de alguns líderes europeus “em relação às consequências dramáticas de uma rutura” do euro. i, 07/02/2017