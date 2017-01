Está Dito

João Salgueiro

Em entrevista, o economista, que, entre outros cargos, presidiu ao Banco de Fomento, à Caixa Geral de Depósitos, à Associação Portuguesa de Bancos e foi ministro do Estado, das Finanças e do Plano entre 1981 e 1983, acredita que Portugal tem condições para crescer e defende que nem a dívida, nem a dimensão do país ou a sua localização, nem a falta de recursos são desculpa. Público, 30/01/2017