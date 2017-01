Está Dito

António Costa

Durante a participação no Fórum Económico Mundial, em Davos, na Suíça, o primeiro-ministro falou da reunião bilateral que manteve com a diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI), e revelou que Christine Lagarde o congratulou pelo trabalho e resultados obtidos pelo Governo português. Observador, 20/01/2017