Está Dito

Assunção Cristas

Ontem no debate quinzenal no Parlamento, a propósito do acordo da concertação social que prevê a descida da TSU como compensação para um aumento do salário mínimo, a presidente do CDS acusou o primeiro-ministro António Costa não respeitar a concertação social e de não ter uma maioria parlamentar forte o suficiente para passar as suas iniciativas. i, 18/01/2017