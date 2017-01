Está Dito

Manuela Ferreira Leite

Apesar de não concordar com a redução da TSU como contrapartida para o aumento do Salário Mínimo Nacional para os 557 euros, conforme previsto no acordo de concertação alcançado em finais de dezembro, a antiga ministra das Finança lembra que o PSD, que confirmou que irá votar contra esta medida, já tentou baixar esta contribuição durante o Governo de coligação com o CDS. TVI24 Online, 13/01/2017