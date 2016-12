"O Governo tem de se deixar de anúncios e passar à prática"

Está Dito

Amadeu Albergaria, deputado do PSD

No projeto de resolução do PSD é recomendado que o Governo cumpra a legislação aprovada pelo Parlamento em julho de 2015 que não só alargava a universalidade do Pré-escolar a crianças a partir dos quatro anos, como previa a possibilidade de estender essa obrigação às que tinham menos de três anos. O deputado Amadeu Albergaria disse ainda que "o primeiro-ministro tem aqui uma oportunidade para fazer diferente daquilo que deixou em Lisboa - que tem das taxas de Pré-escolar mais baixas do país". Jornal de Notícias, 29/12/2016