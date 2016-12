Está Dito

José Soeiro, deputado do BE

Sobre as alteração feitas ao Código do Trabalho em 2012, para quem as quais não só "aumentaram o tempo de trabalho não pago" como diminuíram "o valor pago pelo trabalho". Uma situação que resultou numa "transferência de riqueza dos trabalhadores para as entidades empregadoras no valor de 2,3 mil milhões de euros". Jornal i, 28/12/2016