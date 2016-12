“Tenho pena de não ter vindo com um presente, mas gostaria de lhe oferecer um retrovisor, para ver bem o passado”

Está Dito

António Costa

Em resposta à líder do CDS-PP, Assunção Cristas que ontem no Parlamento, ofereceu ao primeiro-ministro três prendas de Natal prendas simbólicas: uns óculos, porque diz que às vezes António Costa “vê as coisas desfocadas e tudo muito cor-de-rosa”, um soro da verdade, “para reconhecer a avaliação política do anterior Governo” e o pacote de propostas apresentadas pelo CDS. Correio da Manhã, 23/12/2016