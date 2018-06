O pouco que sabemos da esperança

A esperança é um tema em contraciclo. Se nos perguntarmos porquê, as hipóteses de resposta serão necessariamente múltiplas, mas uma delas será o sentimento de que vivemos hoje a ressaca de tantas esperanças projetadas, a cinza devoluta dos nossos sonhos dispersos. Não é que não precisemos do discurso da esperança, mas, ou porque não vemos como ou porque desacreditamos dela, a esperança perdeu presença no espaço público e no pensamento contemporâneo. Um dia, um amigo fez a Franz Kafka a seguinte pergunta: “Há esperança para nós?” Kafka terá respondido: “Sim, existe esperança, e uma esperança infinita, mas não para nós.”

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)