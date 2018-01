O ruído que se faz a voar

Gosto de pensar em como é exigente, humilde, mas também grandiosa a experiência humana associada aos verbos que pressupõem uma repetição. Numa vida adulta temos de lidar a maior parte do tempo com verbos dessa natureza. Dei por mim, no último dia do ano que passou, a percorrer com os olhos, um por um, no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, as muitas centenas de verbos assim que são ali apresentados. É um mapa inesperado, mas incrivelmente real. Não se admirem do que vou confessar: senti que era uma forma de oração. E mesmo se alguns verbos me enchiam os olhos de lágrimas, pelas imagens interiores que espontaneamente acordavam, era impossível não ler essa lista interminável com um profundo sentimento de gratidão.

