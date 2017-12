Porque há tantos migrantes e refugiados?

O evangelho de Mateus representa, de facto, a família de Jesus como uma família refugiada que desce ao Egito para fugir da violência de Herodes

A quadra do Natal, em Itália, ficou marcada por uma insólita disputa simbólica a propósito de presépios. De um lado, estavam as paróquias e, do outro, municípios governados pela Liga Norte, um partido nacionalista e xenófobo. Antecipando a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, que se realiza a 1 de janeiro, houve comunidades que construíram os presépios paroquiais dentro de barcas semelhantes às que naufragam ao longo do ano no Mediterrâneo, cheias de refugiados. E colocaram-lhes esta legenda: “Jesus é um refugiado entre os refugiados, último entre os últimos”. As autoridades municipais não gostaram e reclamaram ruidosamente pelo regresso à representação tradicional do presépio como a única legítima, pois só essa encarnaria os valores que nos são próximos.

