À espera do Natal

No deserto, preparai o caminho para o Senhor; na estepe, aplanai uma vereda para o nosso Deus! Seja elevado todo o vale e os montes e colinas sejam aplanados; os terrenos acidentados sejam tornados lisos e as escarpas difíceis niveladas. Pois a Glória do Senhor será revelada, e todos a contemplarão” (Is 40, 3-5). É muito impressivo este oráculo do profeta Isaías que a liturgia cristã nos dá a ler como preparação do Natal.

