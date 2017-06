Do primeiro jantar que tive com o poeta italiano Tonino Guerra, que era comunista e laico como não se cansava de dizer, retenho de forma nítida sobretudo uma imagem. Era uma das formas de comunicação que Tonino Guerra mais amava, e que cumpria, ao mesmo tempo, como um pacto e como um repto: passar aos seus interlocutores uma imagem. Uns com os outros, trocámos mais frequentemente relatos ou vivências, cruzámos argumentos, testámos interpretações para a realidade. Mas isso, francamente, não o mobilizava.

