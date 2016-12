Levanta-te e dança

Só aquilo que amamos com o extremo do amor não nos será tirado

infinito que nos cabe viver é sempre um infinito ferido. E é bom que seja assim. As perguntas, “o que estou disposto a amar?”, “até que ponto me torno disponível para confiar?”, “como me disponho a abraçar a vida na sua abertura rasgada e na sua convulsão?” trazem tatuada uma interrogação que não vemos, na qual raramente pensamos, mas que acompanha tudo, mas mesmo tudo o que somos: “Por que coisas me sinto capaz de sofrer?”.

