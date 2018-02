O meu bilhete para o Ministério Público

No arquivamento da ‘investigação’ do Ministério Público há um facto digno de nota e elogio: a rapidez com que foi arquivado. Não estou a ser irónico, estou a elogiar com sinceridade o Ministério Público. Cometeu o erro de ter avançado com um processo ridículo, mas teve a noção do erro e não deixou que o caso se instalasse na imensidão dos dossiês em aberto.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)