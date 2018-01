Salvar o SNS sem privados?

António Arnaut e João Semedo lançam hoje, em Coimbra, um livro que vai iniciar um dos mais importantes debates da nova democracia. A par do direito ao voto, discutido nesta edição do Expresso, a criação do Serviço Nacional de Saúde é uma das conquistas mais importantes da nossa democracia. A ideia dos autores é a de lançarem uma discussão sobre uma nova lei de bases da Saúde.

