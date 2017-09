Não são as autárquicas, é o rating que vira a página

A noite eleitoral do próximo domingo não é aguardada como das mais excitantes. É daquelas noites em, que por uma razão ou por outra, todos os partidos podem reclamar a sua vitória relativa. O PS, porque tem o maior número de câmaras e muitas das mais importantes; o PSD, porque parte de um ponto tão baixo que pode subir com facilidade no número de autarquias; o PCP, pelo enorme peso autárquico que tem reconquistado; o Bloco, se mostrar alguma força num território que nunca foi seu; o CDS, se conseguir manter as suas câmaras e, sobretudo, se Assunção Cristas tiver um resultado nos dois dígitos.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS eandroid - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)