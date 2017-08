O lastro da crise, dez anos depois

Na quarta-feira passaram-se exatamente dez anos sobre o momento zero da crise financeira global. A data ficou marcada por um súbito anúncio do BNP Paribas sobre a inexistência de liquidez em fundos que geria, o que fez rebentar uma enorme bolha e nos lançou numa década terrível. Sobre o que se seguiu (e segue) há contas a fazer, lições a tirar, exemplos do que não devemos esquecer para não cairmos noutra igual. Nos momentos de forte crescimento e otimismo — como o que Portugal atravessa — é natural que haja uma tendência para olhar para a frente e achar que a crise já passou e/ou não deixou lastro que se veja. Basta olhar para a nossa política para perceber que isso não é verdade.

