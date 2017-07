Lisboa e o futuro da relação CDS/PSD

Uma das consequências mais interessantes da polémica provocada pelas declarações do candidato do PSD e do CDS a Loures sobre os ciganos não foi a reação da direção de Pedro Passos Coelho ou o aproveitamento dos partidos à esquerda. Foi, isso sim, a forma rápida como o CDS retirou o apoio a André Ventura e se demarcou da polémica.



Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

​(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)