A política depois desta tragédia

Não vou escrever sobre o que mais interessa saber, sobre as perguntas ainda sem resposta, as condições meteorológicas extremas, a violência dos incêndios, as dificuldades da coordenação, as falhas de comunicação, os erros e os acasos que ditaram a morte de tanta gente.

