Estamos prestes a conhecer a acusação do Ministério Público daquele que pode ser considerado o caso mais importante da Justiça portuguesa e da nossa história recente. As voltas, hesitações e contradições do caso que envolve José Sócrates nem sempre foram dignificantes para a nossa Justiça, que estava claramente longe do objetivo no momento da prisão preventiva, o que levou a sucessivas ultrapassagens na conclusão do processo. Mas a aparente robustez dos indícios e os escandalosos e vergonhosos (as palavras são mesmo estas) circuitos financeiros dos diversos envolvidos parecem permitir um caso sólido e histórico.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)