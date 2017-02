Não é a política que faz cair ministros

Com muita frequência ouve-se a pergunta: “Mas porque é que este não se demite, se o outro se demitiu por muito menos?” Ou, numa segunda variação: “Por muito menos do que isto o X demitiu-se.” Ou ainda: “Não percebo porque é que o Y se demitiu quando o Z ficou depois de fazer muito pior.” As variações são muitas e não têm uma única resposta ou explicação, pelo contrário. Muitas vezes decorrem de processos de desgaste, do momento político, da força intrínseca de uma figura e do tipo de erro ou “delito” que lhe é apontado.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)