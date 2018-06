Descobri Ermanno Olmi (1931-2018) há 30 anos, com um dos poucos filmes dele que teve estreia comercial portuguesa nas últimas décadas, “A Lenda do Santo Bebedor” (1988), vibrante adaptação de uma novela de Joseph Roth, com Rutger Hauer no papel de um alcoólico que tem de pagar uma promessa a Santa Teresa de Lisieux e que descobre que pagar uma promessa pode ser uma provação. Depois dessa boa surpresa procurei ver os filmes mais antigos. Comecei pelo celebrado “A Árvore dos Tamancos” (1978), ficção quase-documental sobre uma comunidade campestre de Bergamo, na Lombardia, interpretada por não-actores e falada no dialecto local. É um filme ‘histórico’, na viragem de Oitocentos para Novecentos, mas a ‘historicidade’ torna-se aqui um conceito especialmente denso: por um lado, Olmi filma um mundo ancestral, quase extinto; por outro, desvenda uma dimensão imutável, intemporal, mitológica quase, como acontece com algumas obras dos irmãos Taviani, entre as quais “Padre Padrone” (1977), que se passa na Sardenha. Menos programático do que a maioria dos seus contemporâneos, social-católico e não esquerdista, Olmi mostra-nos na “Árvore” o drama de um pai cujo filho fica sem tamancos, quer dizer, sem poder ir à escola, sem poder ter uma educação, e as infracções salvadoras que esse pai inconformado comete e que não lhe serão perdoadas.

