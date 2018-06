O amigo público

Depois de tentar reinventar-se como publicação gratuita, passou agora a existir apenas online, o que pode querer dizer que não dura muito; mas durante vinte e tantos anos o “New Musical Express” foi o melhor jornal musical do Reino Unido. É certo que ao longo dos tempos houve momentos de incompreensão ou de desajuste face ao rock’n’roll inicial, ao psicadelismo, ao punk, a Madchester, ao grunge; mas basta percorrer as capas do jornal das décadas “pós-punk” para perceber que o “NME” defendeu tudo o que importava defender, e, se me dão licença, dois terços dos discos que tenho em casa, incluindo, só para citar bandas britânicas, Clash e Wire, Joy Division e Gang of Four, Echo & The Bunnymen e The Fall, Orange Juice e The Smiths, Jesus and Mary Chain e Stone Roses.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)