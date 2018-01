Ecrã imaginário

Uma das boas surpresas cinéfilas do último ano foi o documentário de Bertrand Tavernier sobre o cinema francês, por causa do desafio, largamente superado, de recuperar cineastas hostilizados ou esquecidos pelos críticos da Nouvelle Vague. Uns são conhecidos, de Carné a Melville, mas de um deles não me lembro de ter ouvido falar, e várias obras de referência (incluindo o velhinho Sadoul) não lhe dedicam sequer uma linha. Trata-se de Edmond T. Gréville, franco-britânico nascido em Nice, em 1906, e que fez de tudo um pouco: jornalista e crítico, escreveu romances, poemas, memórias, foi actor com René Clair, argumentista de Raoul Walsh, trabalhou como assistente de Abel Gance, e realizou longas-metragens com gente tão diferente como Joséphine Baker e Erich von Stroheim, Jean Gabin e Christopher Lee, em filmes franceses ou ingleses, projectos pessoais ou de encomenda, comédias ou policiais, uma vintena ao todo.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito para Assinantes ou basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso, pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido