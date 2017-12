Natal visto da Páscoa

Talvez por serem necessariamente devotas, devocionais, as representações artísticas de temas natalícios ao longo dos séculos, incluindo o presépio, os reis magos, o Deus-menino, nunca me pareceram as imagens mais inesquecíveis do cristianismo. Em contrapartida, ocorrem-me vinte quadros da Páscoa (italianos sobretudo, Piero della Francesca, Caravaggio, outros) que me tocam. Imagino que essa diferença tenha que ver com as questões da representação do corpo e os seus problemas, gerais (o corpo infante, o corpo morto) ou específicos (o corpo “incarnado”, o corpo ressuscitado, o corpo ascensional, o corpo “glorioso”).

