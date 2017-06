A musa diferente

Por causa dos Velvet aconteceu quase toda a música urbana de guitarras na América, de antes do punk a depois do grunge

O disco saiu poucos meses antes do Verão do Amor. Moe Tucker confessou: “I didn’t like that love and peace shit.” Em 1967, ano dos hippies, “The Velvet Underground & Nico” soava fatalmente do contra, de tão escuro e niilista. Aos membros dos Velvet não faltava estilo nem atitude, vejam as fotografias deles vestidos de preto e com óculos escuros, serenos e desafiantes. Mas tinham um enorme desdém por tontinhos beatíficos, de túnicas e missangas, por canções eufemísticas e agradáveis.

Para continuar a ler o artigo, clique AQUI

(acesso gratuito: basta usar o código que está na capa da revista E do Expresso. pode usar a app do Expresso - iOS e android - para fotografar o código e o acesso será logo concedido)