Como vemos

O Hockney de que eu gosto é o da maturidade: o pintor quase abstracto de tão hostil à abstracção, atraído por superfícies, texturas, corpos e espaços. O Hockney de “A Bigger Splash” e das outras imagens de banhistas em piscinas, claras, geométricas. E o dos magníficos duplos retratos de familiares, amigos e amantes: Christopher Isherwood e Don Bachardy, simétricos e exactos; Fred e Marcia Weisman, coleccionistas e inquietantes; Ossie Clark e Celia Birtwell, elegantes e descontraídos; Henry Geldzahler e Christopher Scott, domésticos e hieráticos; John St. Clair e Peter Schlesinger, dinâmicos e altivos; Kenneth e Laura Hockney, sossegados e comoventes. É o David Hockney do naturalismo artificioso, das obras de grande formato e grande nitidez, acessíveis mas enigmáticas. Interessava-me menos o outro Hockney: o jovem, libidinoso e hermético, e o tardio, obcecado com a natureza e com o digital. Mas isso mudou um pouco depois de ver as diversas fases numa exposição da Tate que celebrou os oitenta anos do artista. E depois de ter lido as conversas com o crítico Martin Gayford reunidas em “A Bigger Message” (2016).

