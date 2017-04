Teatro a sério

Como de costume, sentei-me no chão, para ficar descansado, sem tempo, à procura ou à descoberta; mas achei a casa desguarnecida, desolada. Um cliente perguntou: “Vão fechar?” Iam fechar, fecharam umas semanas depois, fez agora quinze dias. Ao fim de quase duzentos anos, desapareceu a French’s Theatre Bookshop, que desde 1983 estava num espaço amplo e austero numa esquina de Fitzroy Street, perto da Universidade de Londres. Disseram-me que as rendas se tinham tornado incomportáveis. E que as pessoas fazem compras sobretudo online. Enquanto editora que também é, a Samuel French continuará a publicar as acting editions espartanas, que tenho aos magotes; mas, em Londres, a loja física, como se diz, acabou.

