Poetas antes lê-los do que conhecê-los. Encontro este título numa entrevista que dei uma vez. Referia-me, sem dúvida, à distância que vai da idealização à mesquinhez, a essa decepção tão comum. Mas há alguma injustiça no diagnóstico. Deixando de lado os vivos, que talvez tenham justificado aquela frase, tenho uma boa lembrança de todos os poetas portugueses que conheci. Nenhum deles desfez a imagem que eu tinha da poesia, e todos foram amáveis, generosos, interessantes ou divertidos. Gosto de os ler, mais a uns do que a outros, naturalmente, mas também gostei de os ter conhecido.

