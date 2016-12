Imprevistos

Uma esposa dedicada descobre que o marido tem outra e mata-o com uma perna de borrego congelada. Um homem aposta que ninguém consegue acender um isqueiro dez vezes seguidas, propondo que o vencedor da aposta fique com um Cadillac e o perdedor fique sem um dedo. Um sujeito que foi amigo de Chaïm Soutine tem uma tatuagem nas costas, feita pelo artista bielorrusso, e aceita ser esfolado quando percebe que traz no corpo uma preciosidade. Um vendedor de antiguidades faz-se passar por vigário anglicano, de modo a detectar móveis valiosos em casas de província. Um cavalheiro azarado descobre que uma cobra se aninhou na sua barriga enquanto dormia. Roald Dahl foi um dos primeiros contistas que admirei e que de algum modo definiu aquilo de que gosto num conto.

