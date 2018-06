“Preferia não o fazer”

É fácil transformar o debate em torno da eutanásia numa questão de trincheiras: entre católicos e laicos, entre conservadores e liberais. Fácil, mas também errado. Numa sociedade pluralista, a fé, ela própria, não é monolítica e, mesmo para um liberal, tem de existir uma ideia de bem comum.

Por isso mesmo, a discussão é complexa e não superável com o passar do tempo. Ela encerra dilemas morais fundamentais com os quais temos de viver: por um lado, entre o princípio liberal de que a lei deve regular a tolerância e as escolhas deixadas ao livre arbítrio de cada um e, por outro, a ideia de uma moral coletiva que não deve ser, apenas, o resultado agregado de escolhas individuais.

